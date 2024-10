Sécurité routière : un automobiliste sur vingt adopte un comportement dangereux, selon une étude

Une étude menée par OpinionWay et révélée, jeudi, par France Inter et Le Parisien, indique que grille un feu rouge est le comportement à risque le plus fréquent.

Feu rouge grillé, arrêt sur un passage piéton, vitesse excessive, usage du téléphone au volant : un automobiliste sur vingt adopte un comportement dangereux sur la route, selon une étude menée par OpinionWay pour le groupe d’assurance MMA révélée ce jeudi par France Inter et Le Parisien. Pendant 30 heures, le comportement de 9 000 véhicules a été observé dans cinq grandes villes : Paris, Lyon, Montpellier, Rennes et Metz.

Griller un feu rouge est le comportement à risque le plus fréquent. C'est l'infraction que commettent 59% des conducteurs qui adoptent une conduite dangereuse. Suivent ensuite le fait de s'arrêter au milieu d'un passage piétons (18%) et les excès de vitesse (12%)."Cela nous interpelle et on se dit qu'on a encore un gros travail de sensibilisation à mener auprès des automobilistes, mais globalement de l'ensemble des usagers de la route", explique Guillaume Wirth, en charge de la prévention des risques routiers chez MMA.

Dans 64% des cas ce sont des hommes qui adoptent des comportements à risque

Autre enseignement, dans 64% des cas ce sont des hommes qui adoptent des comportements à risque. "C'est malheureusement assez cohérent avec la mortalité sur la route puisqu’on a 78% des personnes décédées sur la route qui sont des hommes aujourd'hui", remarque Guillaume Wirth.

Toutes les villes ne sont pas égales en termes de sécurité routière. Alors que Paris, Rennes et Montpellier sont dans la moyenne des 5% de comportements à risque, on compte 21% de conduites dangereuses à Lyon, et seulement 1% à Metz.

Des incidents qui sont aussi différents d’une ville à une autre. À Paris par exemple, "ce sont vraiment les feux rouges non respectés qui ont été plus fréquents, et de façon assez significative", note Guillaume Wirth. À Rennes, c'est plutôt la vitesse excessive qui a été remarquée, à Metz, le respect des distances de sécurité. Concernant les automobilistes à Lyon, le changement de voie sans clignotant est le comportement dangereux le plus recensé. À Montpellier, "l'utilisation du téléphone au volant ou le fait de faire autre chose en conduisant, comme manger par exemple", a été constatée à de nombreuses reprises, selon les données récoltées.

Cette étude intervient deux jours après la mort d’un cycliste à Paris, tué après un différend avec un automobiliste. Le conducteur, âgé de 52 ans, est soupçonné d'avoir volontairement percuté et écrasé le cycliste. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Méthodologie : Étude quantitative réalisée à partir de l’observation de 8 708 automobilistes. Ces observations ont été réalisées sur 15 points/carrefours, situés dans 5 villes de France (3 points par ville) répartis sur 3 horaires différents dans la journée. Chaque point ayant fait l’objet de 2h d’observation, soit 30h d’observations réalisées au total. Les observations ont été réalisées le 25 septembre 2024. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à

3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 observations, au seuil de confiance de 95%.