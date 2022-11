Sécurité : deux fois plus de forces de l'ordre dans les transports en commun d'ici les JO 2024, annonce le ministre de l'Intérieur

Le nombre de forces de l'ordre déployées dans les transports en commun va "plus que doubler" d'ici les Jeux Olympiques 2024, a annoncé mercredi 23 novembre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dans une interview à 20 minutes.

Les effectifs passeront de "1 675 policiers et gendarmes" à "3 510" détaille le ministre. Soit "1 835 en plus", dont "200" à Paris", ajoute-t-il, évoquant "un effort sans précédent".

De "nouvelles unités" de "60 à 90 policiers" vont être créées dans huit grandes villes (Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse), poursuit-il. Aujourd'hui, seules Paris, Lyon, Marseille et Lille ont des services dédiés.

Des commissariats au sein des gares

Dans les villes plus petites "37 brigades de 10 à 20 agents seront mises en place", dit-il, citant par exemple Angers, Amiens ou Lens.

"Nous allons développer tout un service de sécurité dans les transports, mettre en place des commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte", annonce encore le ministre.

Sur les dix premiers mois de l'année, "une baisse de 8% des violences dans les transports en commun a été enregistrée dans toute la France", se félicite-t-il, alors que l'an dernier les services de police et gendarmerie avaient constaté une hausse de 4% des vols et des violences dans les transports en commun."Tous les indicateurs, notamment les vols et les agressions sexuelles, sont en baisse", précise-t-il.