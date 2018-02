Sarthe : un adolescent gravement brûlé après être monté sur une locomotive

Le jeune homme âgé de 17 ans a été traversé par un arc électrique de 25 000 volts, dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il se trouvait sur la locomotive d'un engin de travaux. Son pronostic vital n'est plus engagé, selon France Bleu Maine.

Un jeune homme de 17 ans a été gravement brûlé, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février, à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), par un arc électrique qui s'est formé entre lui et une caténaire alors qu'il se trouvait sur la locomotive d'un engin de travaux, rapporte France Bleu Maine, samedi. Le pronostic vital dans un premier temps engagé ne l'est plus, selon la mairie de Sablé-sur-Sarthe, en contact avec les parents.

Un arc électrique de 25 000 vols traverse son corps

Selon les premiers éléments, un groupe d'adolescents se seraient rendus sur les rails. L'un d'entre eux est monté sur la locomotive d'un véhicule de chantier, stationné sur une voie de stockage. En haut de la locomotive, l'adolescent a été frappé par un arc électrique qui s'est créé entre lui et une caténaire. Près de 25 000 volts lui ont traversé le corps. Il est ensuite tombé de l'engin, inconscient et gravement brûlé. Arrivés sur place vers 1h30, les pompiers l'ont trouvé allongé.

Le pronostic vital du jeune homme est alors engagé. Les pompiers songent à l'héliporter jusqu'à l'hôpital Trousseau de Tours (Indre-et-Loire), mais il sera finalement emmené au centre des brûlés par la route. Samedi après-midi, selon la mairie de Sablé-sur-Sarthe, en contact avec les parents, les jours de l'adolescent ne sont plus en danger. La gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître les circonstances précises de l'accident.

La SNCF rappelle de son côté que s'aventurer sur les voies, sans en avoir reçu la consigne d'un agent, est strictement interdit. Selon la SNCF, un arc électrique peut se former même lorsque l'on n'est pas directement en contact avec les caténaires. Le simple fait de se tenir à quelques dizaines de centimètres peut suffire.