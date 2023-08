RER B fermé sur l'axe Nord pour des travaux de modernisation : des usagers espèrent une amélioration de "l'horreur" de leur quotidien

C'est le troisième jour de fermeture pour le tronçon Nord du RER B, la deuxième ligne de transport la plus fréquentée d'Europe. La SNCF crée des voies de retournement pour permettre des demi-tours plus rapides en cas de coupures de la ligne.

Troisième et dernier jour de fermeture, lundi 14 août, du tronçon Nord du RER B qui relie la Gare du Nord à Aulnay-Sous-Bois. Une galère de plus pour les usagers de la deuxième ligne la plus fréquentée d’Europe, dont est bien consciente la SNCF qui gère cette partie de la ligne, mais qui n'a pas vraiment d'autre choix : il faut absolument moderniser cette ligne, tant les perturbations sont fréquentes pour les usagers.

"C'est une horreur. Des fois, je n'arrive même pas à monter tellement il y a de monde. D'autres fois, je suis comme une statue bloquée entre plusieurs personnes. Ça devient une horreur", raconte Urmane, obligée depuis samedi d'emprunter des bus de substitution. Elle confie "commencer à développer une phobie parce que j'en ai marre d'être trop compressée. Je n'ai plus envie d'y aller. Ça me fait peur."

Ce constat est partagé par d'autres. Gladys, par exemple, qui prend le RER B régulièrement depuis Aulnay-sous-Bois jusqu’à Paris pour aller travailler, est, elle aussi, fatiguée par les problèmes à répétition.

"Je pars deux heures à l'avance au lieu de 45 minutes. Je suis obligée de rentrer à la maison la veille pour me coucher tôt, pour me lever très tôt le matin." Gladys, habitante d'Aulnay-sous-Bois et usagère du RER B à franceinfo

Voies de retournement et modernisation

Si le week-end s'est déroulé sans grandes difficultés grâce aux bus de substitution mis en place, le dernier jour de travaux, lundi, s’annonce plus compliqué, jour de semaine et donc de travail oblige. Pour autant, les usagers essaient de se consoler en se disant que les travaux engagés permettront de fluidifier le trafic. "Si c'est pour la sécurité des voyageurs et pour que l'on puisse mieux rouler, arriver plus à l'heure au travail, à nos activités, pourquoi pas ?", dit Urmane.

Et effectivement ce sont les objectifs fixés par la SNCF. Avec notamment la mise en service de voies de retournement sur la ligne B, qui permettent aux trains de faire une boucle pour repartir en sens inverse. "Lorsqu'un train est en panne sur la ligne, et que la ligne est coupée à ce moment-là, les installations de retournement permettent de faire des demi-tours de manière rapide, explique Gilles Gautrin, le directeur de la modernisation de la branche Réseau pour l’Île de France. Cela permet d'avoir un débit important et donc de pouvoir desservir la gare, de trouver des itinéraires alternatifs pour les clients."

Des travaux de modernisation des voies sont également engagés pour améliorer la fiabilité du réseau. Le ministre des Transports, Clément Beaune, doit se rendre à la Gare du Nord, lundi 14 août au matin pour suivre l'évolution des travaux, à quelques mois seulement des Jeux olympiques.