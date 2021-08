"La hausse de l'année 2021 a effacé la baisse que l'on avait connue en 2020", a constaté vendredi 27 août sur franceinfo Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières, alors que les automobilistes subissent une hausse des prix à la pompe depuis plusieurs mois. Avec l'éloignement du "spectre des reconfinements", l'activité économique est repartie, explique Olivier Gantois.

franceinfo : Les prix du carburant ont augmenté depuis quelques mois. Qu'en est-il ?

Olivier Gantois : Depuis le début de l'année 2021 les prix ont augmenté de 15 centimes pour le gasoil et de 20 centimes pour le sans plomb. Depuis le début de l'été, ils sont stables. Ils sont quasiment au niveau de janvier 2020 c'est-à-dire avant le Covid, cela veut dire que la hausse de l'année 2021 a effacé la baisse que l'on avait connue en 2020.

Pourquoi les prix avaient-ils baissé ?

La crise sanitaire avait occasionné des confinements ici et là mais de façon généralisé. Un confinement [se traduit] systématiquement par une baisse de l'activité économique, cela veut dire baisse des transports de marchandises et dans le même temps une restriction des déplacements. Donc l'ensemble des transports se trouvent réduits, donc il y a moins de demande.

L'économie repart, est-ce pour cela que les prix augmentent ?

C'est tout à fait ça. Quand le spectre des reconfinements s'éloigne, l'activité économique repart. Elle a retrouvé ici et là les niveaux qu'elle avait avant le Covid et du coup la demande pétrolière remonte. La demande dans le monde est de 97 millions de barils par jour, c'était le niveau en janvier 2020.

Quel rôle ont les taxes dans le prix du carburant ?

Elles ont un rôle de stabilisateur des prix puisque ces 60 % de taxes sont fixes. Cela veut dire qu'il n'y a que le prix hors taxe qui varie. Le fait qu'il y ait 60 % de taxes amorti les variations des prix pétroliers internationaux à la hausse comme à la baisse.

L'Opep limite l'offre pétrolière. Que se passe-t-il ?

Depuis cinq ans, l'Opep et la Russie ont convenu de limiter la production et l'ajuster à la demande. On équilibre offre et demande et cela permet d'éviter que les prix s'écroulent. Il m'est impossible de prédire ce que vont faire les prix mais je constate que l'ensemble des acteurs et notamment l'ensemble des producteurs de pétrole semblent se satisfaire des niveaux actuels des prix du baril autour de 70 dollars.