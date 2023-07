Prix des carburants : les remises ont davantage profité aux 25% des automobilistes les plus aisés, selon l'Insee

Ces ristournes se sont traduites par un allègement de la facture de 64 à 115 euros pour le quart des ménages les plus aisés, souvent les plus gros rouleurs.

Une mesure finalement plus avantageuse, en termes de montants économisés, pour les automobilistes les plus favorisés. Les remises sur le carburant accordées par le gouvernement en 2022 ont profité davantage aux ménages aisés, qui sont les plus gros rouleurs, d'après une étude de l'Insee, jeudi 6 juillet.

Les prix des carburants avaient explosé au printemps 2022, dopés par la reprise post-Covid et par les conséquences de la guerre en Ukraine. Le gouvernement avait alors mis en place une ristourne de 15 à 18 centimes TTC par litre de carburant, portée à 30 centimes en septembre-octobre. Selon les simulations de l'Insee, elles ont conduit à alléger en moyenne de 51 à 81 euros la facture des automobilistes. Ces remises ont réduit les prix de 10,8% en moyenne, par rapport aux évolutions des prix du marché.

"Les ménages les plus aisés dépensent, en moyenne, davantage en frais de carburant, mais cette dépense représente une part plus faible de leur revenu, explique l'Insee. Les remises se sont ainsi traduites par un allègement de la facture de 64 à 115 euros pour le quart des ménages les plus aisés (soit entre 0,09 % et 0,17 % de leurs revenus, pour une facture annuelle moyenne d’environ 2 000 euros)". Pour le quart des automobilistes les plus modestes, l'allègement des factures de carburant aura été de 29 à 48 euros grâce à ces remises, "soit entre 0,26% et 0,42% des revenus".