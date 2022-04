Prix des carburants : "La station la moins chère de France est dans le covoiturage", défend le cofondateur de la plateforme Karos

Spécialisée dans les trajets domicile-travail, la plateforme de covoiturage Karos enregistre une activité en hausse "de l'ordre de 70% entre février et mars".

Avec la hausse des prix des carburants, la plateforme de covoiturage Karos a connu "une augmentation très significative d'activité, de l'ordre de 70%" sur la période "entre février et mars", a indiqué son cofondateur, Olivier Binet, samedi 2 avril sur franceinfo. Karos est "spécialisée dans les trajets domicile vers le travail", a-t-il précisé.

"On a à peu près 500 000 utilisateurs, en moyenne les utilisateurs de Karos économisent 120 euros par mois, parfois beaucoup plus", a-t-il aussi précisé. "On a fait un petit calcul pour voir combien leur coûtait l'essence" alors que "tout le monde cherche la station-service la moins chère de France", a-t-il expliqué.

Résultat, "la station la moins chère de France, on se rend compte qu'elle est dans le covoiturage, puisque nos utilisateurs payent leur essence à peu près 78 centimes par litre". En effet, "bien souvent, quand ils ont un passager dans leur véhicule, ça ne leur coûte rien puisque le coût de l'essence est largement couvert", a-t-il souligné.