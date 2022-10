Inflation : "On continuera à protéger les Français tant que ça sera nécessaire", assure Gabriel Attal

france 2

Les motions de censure ont été rejetées, lundi 24 octobre, à l'Assemblée nationale, mais c'était beaucoup plus serré que prévu, le Rassemblement national et Marine Le Pen ayant voté une des motions de la Nupes. La France se réveille-t-elle mardi matin avec un gouvernement fragilisé ? "Ça a été un moment de vérité. Et la réalité, c'est que si nous avons une majorité relative, il n'y a pas eu de majorité alternative pour s'exprimer et pour renverser le gouvernement. L'important, c'est que le budget soit adopté", déclare Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics dans les "4V", mardi 25 octobre.

"On cherchera toujours à dialoguer avec l'ensemble de ceux qui sont prêts à travailler au service de l'intérêt des Français"

Le gouvernement va-t-il pouvoir continuer à gouverner comme cela pendant cinq ans sans majorité absolue ? "On a bien vu que sur un certain nombre de textes, on a pu trouver une majorité", indique Gabriel Attal. Le risque de dissolution, le blocage, "ne viendra jamais de nous. On cherchera toujours à dialoguer avec l'ensemble de ceux qui sont prêts à travailler au service de l'intérêt des Français", affirme le ministre. La remise de 30 centimes sur le prix des carburants a été prolongée au 15 novembre. Pourra-t-elle être prolongée au-delà de novembre et peut-être même au-delà de 2023 ? "En termes de coût financier, ce n'est pas soutenable à long terme pour les finances publiques", admet le ministre.