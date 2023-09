Fin de l'aide au carburant : "Il y a des bateaux qui ne vont pas pouvoir continuer, c'est une certitude", met en garde un armateur

Le gouvernement annonce la fin des aides au carburant pour les pêcheurs. Loïc Escoffier, marin-pêcheur et armateur à Saint-Malo, s'indigne ce vendredi sur frnaceinfo.

Temps de lecture : 1 min

"Il y a des bateaux qui ne vont pas pouvoir continuer, c'est une certitude", a réagi vendredi 22 septembre sur franceinfo Loïc Escoffier, marin-pêcheur et armateur à Saint-Malo alors que le gouvernement a annoncé la fin des aides au carburant pour les pêcheurs. Le secrétaire d'État à la Mer, Hervé Berville, a confirmé samedi la fin au 15 octobre de l’aide de 20 centimes (hors taxe) par litre de gazole. À l’occasion des assises de la pêche à Nice, les pêcheurs accusent le gouvernement de trahison.

>> Fin de l'aide au carburant : "Si tous les gros chalutiers s’arrêtent, c’est toute la filière qui s’effondre", prévient le vice-président du comité national des pêches

Loïc Escoffier assure que cette aide est "vitale" pour les "arts traînants", les gros bateaux "qui consomment cinq fois plus" et qui "ont un pourcentage sur leur chiffre d'affaires amputé de plus de 50%".

L’armateur propose de fixer un "prix plafond à l’année" du prix du gazole pour "qu’on sache où on va", car "on ne peut pas se projeter". Il invite les différents acteurs de la pêche et les fournisseurs de gazole à se réunir pour définir ce prix.