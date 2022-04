Eurozapping : les prix de l’énergie s’envolent au Royaume-Uni

Les prix de l’énergie ont atteint un niveau stratosphérique au Royaume-Uni vendredi 1er avril. Plus de 18 millions de familles font face à des hausses moyennes de plus de 800 euros par an. Un prêt de 240 euros ou la baisse de la taxe d’habitation ne suffisent pas, de nombreux foyers doivent faire des économies drastiques.

Baisse du prix de l’essence en Espagne

En Espagne, le prix de l’essence baisse de 20 centimes. Les stations-service ont vu arriver des centaines de voitures vendredi matin. Les automobilistes profitent de l’aide du gouvernement pour faire le plein. Face à une telle affluence, certains pompistes ont fait face à des pannes informatiques. Des petites stations-service craignent de devoir fermer quand les grandes enseignes rajoutent parfois dix centimes de bonus.

La Hongrie ne compte pas se passer du gaz russe. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, le répète : il n’a pas les moyens de se fâcher avec la Russie. "Pour nous, ce n’est pas une question de pull ou de chauffage comme le pensent certains en Occident. La réalité est que si l’énergie ne vient pas de Russie, il n’y a pas d’énergie en Hongrie", affirme-t-il. Une prise de position qui arrive en pleine campagne pour les élections législatives dans le pays qui auront lieu dimanche 3 avril.