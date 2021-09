Comment convertir sa voiture au bioéthanol pour payer moins cher à la pompe

Face à la hausse continue des prix à la pompe, de plus en plus d'automobilistes font convertir leur voiture au bioéthanol. Reportage chez un garagiste dans l'Eure. #IlsOntLaSolution

À l'heure où les constructeurs automobiles vantent les mérites des véhicules électriques pour protéger la planète, il existe une autre solution bien moins connue pour réduire le coût du passage à la pompe et les émissions de son véhicule : le bioéthanol.

Ce biocarburant est connu depuis longtemps en France sous la dénomination "E85", mais il connaît un nouveau boom face à la hausse continue des prix de l'essence à la pompe. De plus en plus d'automobilistes font aujourd'hui convertir le moteur thermique de leur voiture pour rouler au bioéthanol et payer en moyenne deux fois moins cher le plein (le cours de l'E85 oscille actuellement autour de 70 centimes le litre). Une opération qui coûte entre 600 et 1700 euros.

"C'est très régulièrement qu'on a des véhicules qui ont moins de 100 kilomètres et qui arrivent ici pour passer directement à l'éthanol", confie Nicolas Leprince, garagiste dans l'Eure. Il faut compter entre 600 et 1700 euros, selon le modèle de votre voiture, pour passer au bioéthanol.

"Dans un premier temps, c'est un but économique. Vous vous retrouvez à faire le plein entre 25 et 30 euros selon les voitures. Deuxièmement, c'est aussi une optique écologique. Quand on contrôle les émissions des véhicules qui sont convertis au bioéthanol, ce sont des véhicules qui polluent beaucoup moins", poursuit Nicolas Leprince.

Le bioéthanol est issu de la fermentation du sucre et de l'amidon contenus dans la betterave et les céréales. Il est le biocarburant le plus utilisé au monde.