Carburants : pourquoi la remise de 18 centimes ne s'appliquera pas dans toutes les stations-service dès le 1er avril

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement français a annoncé, une remise de 15 à 18 centimes d'euro par litre sur le prix à la pompe dès vendredi 1er avril. Cette mesure va durer quatre mois et coûter trois milliards d'euros au budget de l'État. Une ristourne mise en place pour maîtriser l'envolée des prix des carburants, du fait de la guerre en Ukraine et des incertitudes sur l'approvisionnement en pétrole russe. Mais il y aura quelques différences selon les départements.

>> Les prix du litre de gazole et de SP 95 repassent au-dessus de 2 euros

Dans certaines stations-service, il n’y aura d’ailleurs pas du tout de remise le 1er avril. La Fédération française des combustibles estime qu'elles pourraient être environ 2500 à devoir différer l'application de cette ristourne sur les 12 500 stations de France, soit un établissement sur cinq. Le gouvernement accorde, en fait, sa subvention au pétrole brut qui arrive en France. À charge pour les raffineurs de la répercuter ensuite sur toute la chaîne. Ce sera contrôlé, mais les petites stations, elles, mettent plus de temps avant de remplir leurs cuves : elles peuvent donc avoir acheté leurs stocks à l'ancien prix, avant la remise d'État. Elles appliqueront donc la ristourne quand elles renouvelleront leurs carburants au nouveau prix.

Parfois quelques jours de délai

Pour combler ce trou dans la raquette, le gouvernement versera une avance sur trésorerie de 3000 euros, remboursable en septembre prochain au plus tard. Sauf que cette avance ne s'adresse qu'aux plus petites stations-service, qui écoulent au maximum 50 000 litres de carburant par mois : l'équivalent d'une trentaine de clients par jour. C'est en particulier le cas dans certaines zones rurales.

Or, les stations qui vendent jusqu'à 100 000 à 200 000 litres par mois ne renouvellent pas non plus leurs stocks suffisamment souvent pour être toutes parées au 1er avril. Il peut donc y avoir quelques jours de délai avant qu'elles baissent les prix. À la sortie du dispositif ,en juillet, elles seront avantagées puisque pour les mêmes raisons, elles auront de l'essence moins chère quelques jours de plus que les autres.

Dans les autres stations, celles qui vont appliquer la remise dès vendredi, les prix vont bien baisser de 18 centimes en France métropolitaine, sauf en Corse où ils ne diminueront que de 17 centimes car l'île bénéficie d'un point de TVA en moins. Dans les DOM-TOM, où la TVA est à zéro, la baisse sera de 15 centimes. Les remises seront comprises dans les prix affichés sur les totems ou à la pompe et seront signalées par des panneaux ou des autocollants explicatifs. Dans les stations du réseau TotalEnergies, il y aura en outre 10 centimes en plus de remise, sur décision du groupe. Les prix à la pompe vont donc descendre. Mais ils remonteront si les cours du brut connaissent de nouvelles hausses.