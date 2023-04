Carburants : les Français frontaliers font le plein en Italie

Les habitants de Menton (Alpes-Maritimes) sont nombreux à se rendre en Italie pour faire le plein. En effet, de l’autre côté de la frontière, le carburant est 10 centimes moins cher. Une aubaine pour les clients rencontrés par les équipes du 13 Heures.

Mardi 4 avril, aux portes de Menton (Alpes-Maritimes), sur l’autoroute, le sans plomb est affiché à 1,98 euro. En ville, les prix sont légèrement plus bas. Des stations manquent également de certains carburants. Alors, les frontaliers prennent la direction de l’Italie. Ici, il n’y a pas de risque de pénurie et l’essence est moins chère. "Elle a plus de 10 centimes de différence avec Menton. Je trouve que c’est scandaleux d’avoir un prix comme ça en France", déplore une consommatrice.

"On ne s’en sort pas sinon"

Cette habitante de Menton n’est pas la seule à faire son plein à Vintimille. Beaucoup de Français viennent faire leurs courses et en profitent pour passer à la station essence. "Je viens à chaque fois que j’en ai besoin pour les courses et pour l’essence. On ne s’en sort pas sinon", témoigne un homme. Attirés par les prix, de plus en plus de Français viennent faire le plein dans cette station. Cette situation fait les affaires du gérant. De nombreux touristes français sont attendus pour le week-end de Pâques en Italie. À Vintimille, les commerçants les attendent avec impatience.