Carburant : Laurent Jacobelli, député RN, relance l'idée d'une TVA à 5,5% pour arrêter "de prendre les automobilistes pour des vaches à lait"

"L'État n'a pas à s'engraisser sur le malheur des Français", lance le porte-parole du Rassemblement national.

Alors que les prix des carburants routiers connaissent depuis le début de l'été une nette hausse en France, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, relance jeudi 10 août sur France Inter l'idée de faire passer la "la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques". Cette mesure a été réclamée à plusieurs reprises par l'ancienne candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen.

>> Prix des carburants : les remises ont davantage profité aux 25% des automobilistes les plus aisés, selon l'Insee

Selon le député RN de Moselle, cette réduction de la TVA serait d'autant plus nécessaire dans un contexte d'inflation. Il accuse l'État de percevoir "des dizaines de milliards d'euros de manière supplémentaire quand l'essence augmente". La taxation, à travers la TVA et la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) constitue une partie du prix des carburants. "Si vous aviez une TVA plus faible et pas de TVA sur les taxes, vous diminueriez mathématiquement le prix de l'essence", avance Laurent Jacobelli.

"Plus l'essence est chère, plus les Français perdent du pouvoir d'achat et plus l'État s'enrichit." Laurent Jacobelli, porte-parole du RN à France Inter

Laurent Jacobelli plaide donc pour en finir "avec cette vision doctrinaire de la taxe. Il faut arrêter de prendre les automobilistes pour des pollueurs criminels et des vaches à lait, et ramener un peu de pouvoir d'achat chez les Français", lance le député RN de Moselle. Il martèle que ramener la TVA sur les produits énergétiques à 5,5% permettrait aux Français de davantage consommer, ce qui représenterait "plus de TVA sur les autres produits qui arrivent dans les caisses de l'État et un niveau de vie plus confortable pour les Français, ce qui n'est pas négligeable. Ça permettra aux Français de vivre mieux et l'État n'a pas à s'engraisser sur le malheur des Français", soutient le porte-parole du Rassemblement national.