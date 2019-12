Aux États-Unis, la première station-service électrique voit le jour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À première vue, cette station-service du Maryland, aux États-Unis, est comme toutes les autres. Sauf qu'ici, on ne distribue que du courant électrique. Des charges de 20 à 30 minutes en moyenne pour une somme dérisoire : entre 8 et 15 dollars, soit l'équivalent de 13 € par voiture. L'idée est venue de Deperswar Doley, originaire d'Inde et arrivé aux États-Unis il y a 22 ans. "Quand j'ai repris la station en 1997, ça a été le plus grand challenge de ma vie. J'avais 200 dollars sur mon compte en banque. Ce fut un pari énorme", confie-t-il.

Pari osé

C'est Theresa, sa fille de 17 ans très sensible à l'écologie, qui a été le déclic. "Je pense que le changement climatique est l'un des plus grands enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui", explique-t-elle. Un pari osé car le Maryland ne compte que 2% de voitures électriques, soit un peu plus de 21 000 véhicules.

