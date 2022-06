Alimentation : les prix du poisson s'envolent

C’est un nouveau produit qui voit son prix augmenter : le poisson. Sur les étals des marchés, des soles et des saumons dont le prix a doublé, ou du cabillaud, bien plus cher qu’avant, freinent les consommateurs. "Oui, je fais attention maintenant", raconte une cliente. Un autre a diminué la fréquence de ses achats : "Une fois de temps en temps pour se faire plaisir (…) pas toutes les semaines en tout cas", acquiesce-t-il. Les habitudes de consommation de ce mets sont en train de changer.



Les professionnels contraints de s'adapter

Si les pêcheurs sont obligés d’augmenter leurs tarifs, c’est à cause du prix du gazole, car les sorties en mer sont désormais plus chères à cause du prix très élevé des hydrocarbures. "On paye plus cher, on vend plus cher", explique simplement un poissonnier. Si les consommateurs achètent moins, ils commandent aussi beaucoup moins. Pour les restaurants spécialisés dans le poisson, la problématique est la même et les professionnels doivent s’adapter.