Algérie : pour Philippe Ballard, "il ne faut pas confondre apaisement et soumission quand on parle de devoir de mémoire"

Philippe Ballard, député du Rassemblement national (RN), est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 26 août. Il revient sur l'annonce par Emmanuel Macron, la veille, de la création d'une commission mixte franco-algérienne d'historiens au sujet de la colonisation et de la guerre. "Se parler, c'est toujours très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on est toujours dans la communication", estime Philippe Ballard. "Il ne faut pas confondre apaisement et soumission quand on parle de devoir de mémoire", ajoute le député RN.

Le sujet des obligations de quitter le territoire

Philippe Ballard aborde ensuite le sujet des Obligations de quitter le territoire français (OQTF) : "L'an passé, en 2021, il y a eu 7 700 OQTF, et à l'arrivée, 22 expulsions." Le député RN revient également sur les aides du gouvernement sur les prix du carburant et de l'énergie : "Peut-être que, quand le bouclier tarifaire sera terminé, les Français, au printemps prochain, auront vraiment énormément de mal ne serait-ce qu'à remplir leur caddie."