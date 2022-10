Brut.

En ce moment, et sur tout le territoire, les stations-service font face à des pénuries de carburant. Près d’un tiers d’entre elles seraient actuellement à sec sur au minimum un carburant. Ici, les salariés des raffineries et dépôts de TotalEnergies et d’Esso-ExxonMobil ont décidé d’entamer une série de grèves, il y a plusieurs jours, afin de réclamer une augmentation de leurs salaires dans un contexte d’inflation. Mais au cours des derniers mois, ce n’est pas la seule pénurie qu’a subie la France. Chauffeurs de bus et de car, moutarde, huile de tournesol, électricité… Découvrez les autres raisons des pénuries qui touchent la France.

Un appel à la sobriété par le gouvernement français face à la pénurie de gaz

Utiliser un seul mot pour des causes différentes peut provoquer une certaine confusion puisque les raisons de ces “pénuries” ne sont pas toujours les mêmes. Pour le gaz par exemple, la guerre en Ukraine a contribué à créer une pénurie. Avant la guerre, la Russie était fournisseur à 19 % de la consommation de gaz de l’Union européenne. Progressivement, elle a stoppé ses livraisons de gaz via gazoduc. Résultat: la France a cherché d’autres fournisseurs et a favorisé le gaz naturel liquéfié ou GNL. Aujourd’hui, les stocks de gaz en France sont remplis à plus de 99 % et représentent deux tiers de la consommation des PME et des particuliers en hiver. Dans ce contexte, le gouvernement français a appelé à la sobriété dans un contexte d’urgence climatique, dont la raison première est l’utilisation d’énergies fossiles comme le gaz, le charbon et le pétrole.