Pénurie de carburant : "On n'est pas la pour embêter la population", assure un représentant FO

Le syndicat Force ouvrière souhaite temporiser alors qu'un compromis est en vue chez TotalEnergies entre la direction et des syndicats majoritaires. FO a annoncé, vendredi 14 octobre, se réunir à 9h30 pour faire le point sur la mobilisation pour les salaires à TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, a déclaré sur franceinfo le délégué syndical central Hakim Bellouz. La CFDT et CFE-CGC ont déjà fait savoir qu'ils approuvaient ce compris, tandis que la CGT a quitté la table des négociations dans la nuit de jeudi à vendredi, dénonçant une "mascarade".

>> Retrouvez les dernières informations sur la pénurie de carburant dans notre direct

Hakim Bellouz explique notamment qu'il "va falloir prendre un petit peu de recul" pour analyser les propositions de TotalEnergies. "Cet accord concerne 15 000 salariés en France donc ce n'est pas en un claquement de doigts ce matin que les organisations syndicales vont prendre une décision", explique-t-il. Le groupe Total propose une hausse de 7% des salaires et une prime de 3 000 à 6 000 euros.

Interrogé sur le ras-le-bol exprimé par une partie de la population, Hakim Bellouz répond : "On n'est pas la pour embêter la population. Mais on est aussi là pour protéger les salariés et leur pouvoir d’achat."