Brut.

Pour l’Union des aéroports français, qui représente pas moins de 170 aéroports en France, aucune des structures “n'a remonté des tensions d’approvisionnement en kérosène [...]. Il n’y a donc aucun impact quant aux plans de vols nationaux et internationaux”. Pourtant, la France subit actuellement une crise au niveau du ravitaillement en carburant, à cause des grèves qui paralysent les raffineries, notamment celles de TotalEnergies, et qui ne peuvent donc plus produire. Les stations-service sont rapidement à sec, et les automobilistes font des heures d’attente pour faire le plein. Comment expliquer cette différence? Il y a trois réponses à ce sujet.

15% de l’énergie consommée dans les transports sont pour les avions

Tout d’abord, certains aéroports donnent des consignes avant le décollage des avions internationaux, afin qu’ils se ravitaillent suffisamment en kérosène lors de leur escale. Cela permet alors qu’ils puissent atterrir et repartir de France sans faire de plein. Ensuite, certains aéroports ne se fournissent tout simplement pas dans les raffineries en grève. Également, quelques structures avaient déjà du kérosène dans leurs réserves, de quoi tenir de 15 jours à 1 mois. C’est le cas des aéroports régionaux du groupe Edeis.