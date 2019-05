Venezuela: les pénuries de carburant provoquent des files d'attente

Une file de voiture ininterrompue: voilà ce qui attend les automobilistes vénézueliens qui veulent faire le plein.

Depuis une semaine les pénuries de carburant touchent

plusieurs régions du pays. Les conducteurs sont obligés de patienter parfois plusieurs jours pour quelques litres d'essence.

Carlos Otero, ingénieur électronique:

"Déjà plus de douze heures de queue, à attendre que l'essence arrive, et elle est arrivée. Mais après, il y a eu une panne de courant, il n'y avait plus de lumière à la porte d'entrée. Au moins, maintenant, je suis prêt à faire le plein."

Depuis fin avril, les Etats-Unis imposent un embargo sur le pétrole vénézuelien. Le brut c'est 96% des recettes du pays. Faute de capacité de raffinage suffisante, le Venezuela est contraint d'acheter une partie de l'essence qu'il consomme à des entreprises américaines. Achats devenu difficile avec l'embargo.

Selon l'opposition, la production de pétrole n'était que d'un peu

plus d'1 million de barils par jour en avril contre plus de 3 millions dix ans plus tot.