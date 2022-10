Vacances de la Toussaint : des réservations en berne dans les gîtes de l'Indre en raison de la pénurie de carburant

Chez Maïté Debrais, propriétaire d'un gîte situé au presbytère de Bouges-le-Château (Indre), tout est prêt. Mais les réservations ne se bousculent pas pour les vacances de la Toussaint. "J'ai une semaine de réservée pour les fêtes de Toussaint, jusqu'au 3 novembre, et après je n'ai rien", explique Maïté Debrais. Aux Gîtes de France, c'est le même constat pour l'ensemble de l'Indre.

Pas de réservations de dernière minute

"C'est plutôt calme. On a des clients qui ont déjà réservé qui ont peur de ne pas avoir d'essence pour venir ou pour repartir, mais surtout, on n'a pas vraiment de réservations de dernière minute, alors que d'habitude on fait le plein la dernière semaine avant les vacances", explique Ludovic Duris, responsable de l'antenne Gîtes de France de l'Indre. "On sent qu'il n'y a pas d'envie, ou qu'en tout cas, il y a une peur d'aller en vacances", poursuit Ludovic Duris.