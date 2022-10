Reportage Pénurie de carburant : "On est obligés d’annuler certains cours", s’alarment les auto-écoles

La situation s’enlise en France alors que le mouvement de blocage des raffineries de TotalÉnergies et ExxonMobil a été reconduit pour mardi. De plus en plus de professions réclament un accès prioritaire pour continuer à travailler, comme les auto-écoles.

Les heures de cours de conduite s'enchaînent et le réservoir se vide au fur et à mesure. "Là, le réservoir, il est au quart, relate Idir, moniteur dans une auto-école parisienne. Avant, on faisait le plein avec un élève, ça nous prenait moins de cinq minutes. Sauf que là, on se retrouve à passer par quatre, cinq stations soit fermées, soit avec trop d’attente pour faire le plein en pleine leçon. On se retrouve contraints d'aller en banlieue assez loin pour trouver des stations moins chargées". Les moniteurs se retrouvent donc obligés de faire la queue sur leurs heures de repos.

Mais parfois, impossible de trouver de l'essence alors que près d'un tiers des stations en manque. Les voitures restent alors au garage et les établissements tournent au ralenti. "Ça commence à être très tendu, explique Marie Martinez, gérante de quatre auto-écoles dans les Yvelines et vice-présidente de l'Union nationale des indépendants de la conduite. On est obligés de raccourcir les kilomètres effectués en leçon ou même d’annuler certains cours pour ne pas faire subir aux élèves l’attente d’une heure aux stations-service, parce que, pédagogiquement, il n'y a rien à apprendre".

"On va encore prendre du retard !"

Marie Martinez craint d'avoir recours aux chômage partiel pour une partie de ses salariés. Une décision difficile à accepter. "Le pays va s'arrêter de tourner à cause de la pénurie de carburant. C'est dommage. On va encore prendre du retard", souligne-t-elle. "Tous les artisans, on a eu beaucoup de retard à cause du Covid. On a été en fermeture administrative pendant plusieurs mois. On a eu du mal à récupérer tout ça. Là, on est dans le report de charges d'Urssaf. On ne peut pas se permettre d’être en chômage partiel. Ce n’est pas le moment !"

A l’instar des taxis et des infirmières, certains professionnels du secteur réclament un accès prioritaire aux stations-service, jusqu’ici réservé aux véhicules d’urgence dans certains départements, afin de pouvoir continuer à travailler.