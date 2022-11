Prix des carburants : l'aide aux pêcheurs prolongée jusqu'en février 2023

L'aide financière accordée aux pêcheurs pour faire face à la flambée des prix du carburant est prolongée "jusqu'en février 2023", a annoncé vendredi 4 novembre le secrétariat d'Etat chargé de la Mer, Hervé Berville. "L'aide au carburant mise en oeuvre depuis le 17 mars 2022 (...) et qui devait prendre fin au 15 novembre est désormais prolongée jusqu'en février 2023", selon un communiqué.

Alors qu'elle devait initialement expirer fin juillet, elle a été prolongée à plusieurs reprises. "Son montant restera de 25 centimes (hors taxes) par litre de gasoil" et "représentera un engagement financier de l'Etat pouvant représenter jusqu'à plus de 20 millions d'euros, en plus des 45 millions d'euros budgétés jusqu'alors", est-il précisé.

Un montant d'aide revu à la hausse

Le montant d'aide pouvant être accordé à chaque entreprise de pêche vient d'être relevé par la Commission européenne. Ce plafond, "qui était de 65 000 euros en juillet et qui avait été relevé une première fois à 105 000 euros, passe désormais à 330 000 euros par entreprise de pêche", est-il souligné.

"Cette hausse permettra d'ouvrir l'accès à l'aide carburant à davantage de navires et va donc pouvoir pleinement s'appliquer aux entreprises de pêche disposant de plusieurs navires, qui en étaient jusqu'alors exclues", a expliqué le secrétariat d'Etat chargé de la Mer.