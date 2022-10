Pouvoir d'achat : pénurie de carburant, appel à la grève… une semaine mouvementée sur le plan social

À la pénurie de carburant va s'ajouter, mardi 18 octobre, la mobilisation de nombreux secteurs, parmi lesquels celui du transport et du nucléaire. Le point sur la situation.

Plus d'une heure de patience sont nécessaires dans une station-service de Toulouse (Haute-Garonne), dimanche 16 octobre, pour faire son plein. Après une semaine de tension sur le carburant, la situation est encore compliquée pour de nombreux automobilistes. "Il n'y avait plus d'essence dans la voiture. J'ai dû pousser pour venir jusqu'ici", confie l'un d'eux. Chaque ravitaillement est attendu avec impatience, mais les conditions restent compliquées.

Appel à la grève mardi 18 octobre

27% des stations sont toujours en difficulté. Le gouvernement espère un retour à la normale la semaine prochaine, alors que des mouvements sociaux s'organisent mardi 18. Plusieurs syndicats ont appelé à la grève, rejoints par les organisations jeunesse. En plus des raffineries et du nucléaire, certains secteurs ont eux aussi appelé à la grève pour réclamer des augmentations de salaire : les crèches, l'éducation, les cliniques privées ou encore la fonction publique. Les cheminots et Sud Rail indiquent quant à eux que leur mouvement pourrait durer.