Pénurie de carburants : le manque d'essence dissuade les Français de partir, le secteur du tourisme en berne

Avec l'actuelle pénurie de carburants qui touche plusieurs régions du pays, les touristes sont devenus frileux à l'idée de partir en vacances par crainte de ne pas trouver d'essence. Certains décident même d'annuler leurs séjours, ce qui inquiète fortement les professionnels du tourisme. Par exemple aux Gîtes de France, pour l'ensemble de l'Indre, il manque une réservation sur cinq par rapport à 2021.

60% d'annulations en France ces derniers jours

Certains professionnels tentent donc de rassurer leurs clients. "On a quelques annulations mais on a surtout des personnes qui sont inquiètes et qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent se ravitailler en essence. Généralement on leur dit que oui, et quand ils sont en recherche on peut appeler les stations et chercher une station qui a du carburant", explique Julien Bezio, assistant à l'hôtel Mercure d'Albi (Tarn). Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, il y a 60% d'annulations en France ces derniers jours.