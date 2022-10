Pénurie de carburants : "Dimanche, nous aurons environ 35 véhicules sur une centaine qui rouleront", détaille le président d'une entreprise de transports de produits pétroliers

"On avait une cinquantaine de véhicules sur une centaine, en tout, qui roulaient ce samedi. Dimanche, il y en aura environ 35", détaille samedi 15 octobre sur franceinfo Philippe Premat, président des transports Premat, basé dans l'Essonne (Île-de-France) et spécialiste du transport de produits pétroliers. Il s'agit du plus gros transporteur de produits pétroliers de la région.

C'est le deuxième week-end lors duquel les transporteurs sont autorisés à circuler pour renflouer les stations à sec, alors que la grève se poursuit dans certaines raffineries françaises. Philippe Premat espère que "d'ici la fin du mois, s'il n'y a pas de nouveaux événements, ça sera résorber". Quant aux stations à livrer en priorité, ce n'est pas lui qui décide : "Ce que les pétrolier essaient de faire aujourd'hui, c'est de prioriser les stations autoroutières [...] Ensuite, ils essaient de prioriser là où il y a les plus gros manques pour équilibrer les livraisons."

franceinfo : Comment est-ce que ça s'organise pour vous ce week-end ? Combien avez-vous de camions qui circulent ?

Philippe Premat : On a été mis à contribution parce qu'on bénéficie des stocks de réserve. On va pouvoir rattraper un peu le retard. On avait une cinquantaine de véhicules sur une centaine en tout qui roulaient ce samedi. Dimanche, il y en aura environ 35. La semaine dernière, déjà, on avait des véhicules samedi et dimanche sur la route et on ne peut pas faire rouler nos conducteurs deux week-ends de suite donc on alterne. Là, on a à peu près un tiers de l'effectif qui est présent samedi pour continuer à livrer les stations et essayer de rattraper le retard. On espère que d'ici la fin du mois, s'il n'y a pas de nouveaux événements, ça sera résorber. On a rarement connu ça.

Est-ce qu'il y a des primes pour les chauffeurs de votre entreprise qui circulent le week-end ?

Bien sûr. En général, nos conducteurs ne travaillent qu'un samedi matin sur deux et jamais le dimanche. Là, c'est exceptionnel. Par conséquent, le dimanche, ils sont payés double sur les heures qu'ils effectuent et on leur donne des primes parce que ce n'est pas toujours évident. Ils peuvent avoir des obligations familiales, sportives ou autres. On les remercie donc par des primes qu'ils méritent largement.

Combien de stations allez-vous pouvoir renflouer ce week-end ?

Nous livrons entre 250 et 300 stations par jour. Ce samedi, on a pu livrer une centaine de stations et, dimanche, on va en livrer une cinquantaine je pense. Ça va nous permettre de rattraper un peu de retard. Le nombre de tours qu'on effectue par jour, ce sont des livraisons unitaires de 35 000, 36 000 litres à chaque fois donc quand vous faites 300 livraisons par jour à hauteur de 35 000 litres, ça fait quand même des grosses quantités de carburant.

Est-ce que, en Île-de-France, il y a des stations à renflouer en priorité ?

Ce n'est pas nous qui décidons des stations à livrer, ce sont nos clients qui sont principalement les pétroliers et la grande distribution. Les pétroliers essaient de prioriser les stations autoroutières parce que, sur les autoroutes, il y a des questions de sécurité et que ce serait dangereux d'avoir des véhicules en panne. Il y a donc peu de stations sur l'autoroute qui sont en rupture. Ensuite, ils essaient de prioriser en fonction des zones géographiques, là où il y a les plus gros manques pour équilibrer les livraisons. Ils essaient de livrer toutes les stations au moins une fois par jour pour qu'il y ait un minimum de produits et que les consommateurs puissent se ravitailler plus facilement. Nous, sur l'Île-de-France, il y a toutes les autoroutes qui mènent à Paris : l'A6, l'A1, l'A3, l'A4 et l'A13. Ensuite, on ravitaille toutes les stations qui sont sur l'A86 et la N104 puisque ce sont des routes à très forte circulation. Nos clients essaient de privilégier ces stations, quand c'est possible.