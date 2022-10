Pénurie de carburant : une société d'ambulances de la Marne doit supprimer certaines interventions

À Cernay-Lès-Reims, dans la Marne, quatre des véhicules d'une société d'ambulances sont bloqués, lundi 10 octobre, faute de carburant. L'entreprise doit donc se réorganiser, et supprimer certaines interventions.

À Cernay-Lès-Reims (Marne), pendant le week-end du samedi 8 octobre, une société d'ambulances était sous réquisition préfectorale, et a dû interrompre sa mission avec le SAMU. La raison : quatre de ses ambulances sont bloquées en raison de la pénurie de carburant. Le directeur se démène pour trouver des solutions. Du côté de l'Agence régionale de santé, il n'y a pas de réponse. Il appelle donc la préfecture, qui l'invite à aller sur un site qui recense les stations-service disposant de carburant.



Des interventions sont supprimées

Il y a urgence. Il faut tout réorganiser, en triant les interventions pour économiser le carburant qui reste. Certaines interventions sont donc supprimées. Des véhicules sont bloqués, et des ambulanciers ne peuvent plus travailler. En temps normal, la société d'ambulances assure 70 brancards par jour. Sans carburant, elle ne pourra plus prendre en charge les malades.