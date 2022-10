Pénurie de carburant : quels sont les véhicules et les secteurs prioritaires pour faire le plein?

Être certain de pouvoir faire le plein sans attendre plusieurs heures. C'est l'objectif poursuivi par plusieurs départements, qui ont décidé de réserver certaines stations à des secteurs professionnels qui en ont besoin. Pour cela, plusieurs grandes familles professionnelles ont été déterminées. S'y trouvent la "sécurité intérieure", avec les policiers, les gendarmes et les pompiers ; la "santé", avec les médecins, les infirmiers libéraux, les professionnels des hôpitaux et des cliniques, des médecins jusqu'aux manipulateurs radio en passant par les brancardiers, les aides-soignants ou les kinés ; les transports, avec les ambulanciers, les taxis conventionnés pour le transport de malades, le transport de sang, d'organe, de médicaments ou d'oxygène.

D'autres secteurs peuvent aussi profiter de ces dispositifs prioritaires. On peut citer les services de soins à domicile, les auxiliaires de vie, les pompes funèbres, les véhicules d'urgence d'Enedis, GRDF ou RTE, les transports de fond, la Poste, les transports scolaires ou encore les véhicules de dépannage.

Des différences selon les départements

Chaque département décide ou non de prendre ces mesures, en fonction de la situation sur l'approvisionnement des stations du territoire. Des dispositifs de ce genre ont été mis en place dans toute la région des Hauts-de-France, avec une liste très élargie dans le département du Nord, particulièrement touché. Des mesures existent aussi en région parisienne, dans le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis ou les Yvelines. Ailleurs en France, on peut également citer l'Eure-et-Loir, les Vosges, la Meuse ou encore le Vaucluse.

Dans ces départements, il y a donc une liste de stations-service réparties sur le territoire, et dans lesquelles les véhicules prioritaires peuvent se rendre. Il y a aussi des stations avec une file prioritaire dans certains créneaux horaires, ou carrément toute la journée. Dans certains départements, comme en Eure-et-Loire, les stations-service peuvent aussi réserver une partie de leur carburant seulement aux véhicules prioritaires.