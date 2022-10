Pénurie de carburant : les prix des fruits et des légumes augmentent

Sur les marchés, dans les grandes surfaces, on craint des pénuries de produits frais. La crise du carburant inquiète la filière alimentaire, mercredi 12 octobre. Les professionnels affirment qu’ils ne pourront bientôt plus livrer leurs clients.

Les étals sont encore bien achalandés, mais le manque de carburant inquiète les maraîchers. "Demain, il n’y aura pas de livraison", confie Marielle Marconcini, maraîchère. "On restera sur le marché, mais on ne pourra pas faire de livraison pour justement essayer d’économiser le plus de carburant possible." Aux halles d’Avignon (Vaucluse), un vendeur de légumes fait le même constat. La crise l’oblige à proposer des fruits et légumes moins frais, n’allant qu’une fois par semaine, au lieu de trois, se réapprovisionner.

Les prix augmentent déjà

Toute la chaîne de fonctionnement se trouve impactée. Mercredi 12 octobre au matin, les clients ont déserté les allées des halles d'Avignon. Les commerçants ont donc répercuté leurs difficultés d’approvisionnement sur les prix. La pénurie d'essence réduit les stocks disponibles, et en conséquence, les prix augmentent pour le consommateur.