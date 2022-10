Pénurie de carburant : les Français inquiets à l'approche des vacances de la Toussaint

Partir, ou rester chez soi pour les vacances de la Toussaint, faute de carburant ? C'est le dilemme de beaucoup d'automobilistes, samedi 15 octobre. "J'ai prévu un week-end surprise pour l'anniversaire Madame, et rudement compromis", déplore un homme. "On devait aller ce week-end chez mes beaux-parents, il y a 110 km. On ira plus tard", se résout un autre. Face à l'inquiétude des automobilistes, le gouvernement cherche à rassurer, avec la levée des grèves chez ExxonMobile et la réquisition de certains employés de Total.

28,5% des stations-service française en rupture partielle de carburant

Matignon compte sur un retour à la normale dans les stations-service en fin de semaine prochaine. Du côté des raffineurs, Esso et ExxonMobile estiment qu'il faudra deux à trois semaines avant de retrouver une production normale. Les distributeurs évoquent un délai plus long, car c'est toute une filière qu'il faut redémarrer. 28,5% des stations-service françaises sont en rupture partielle de carburant.