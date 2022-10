Pénurie de carburant : la solution coûteuse des importations depuis des pays voisins

Pour approvisionner les stations-service à sec, le gouvernement a dû augmenter ses importations de pétrole raffiné. C'est notamment de Belgique que viennent les camions-citernes chargés de remplir nos pompes à essence, mais évidemment, le prix n'est plus le même.

À Tournai (Belgique), des camions-citernes remplis de carburant partent en direction de la France. L'Hexagone a décidé de faire appel à ses voisins en augmentant drastiquement ses importations d'hydrocarbures, pour faire face au blocage des raffineries. La France importe principalement depuis la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et un peu depuis l'Italie. Les carburants sont acheminés par camion-citerne, mais aussi par bateau depuis le port de Rotterdam (Pays-Bas) vers les trois façades maritimes du pays.



L'inconvénient du prix

Ces importations ont un inconvénient majeur : leur prix. En ajoutant les marges de raffinage de ces produits et les coûts de transport, le prix final des carburants s'avère parfois plus cher. "Certains canaux de distribution aujourd'hui font face à des surcoûts par rapport à ce que le marché devrait être, qui vont jusqu'à 20 centimes du litre hors TVA", explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. La France puise aussi dans ses réserves stratégiques, qui représentent trois mois de consommation de carburant.