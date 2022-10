Pénurie de carburant : la grève reconduite par la CGT sur les sites de TotalEnergies, malgré un "accord majoritaire" signé par deux syndicats

Le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi soir dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe à La Mède, à Feyzin, à Flandres, à Donges et, juqu'à mardi à la raffinerie de Normandie.

Le bras de fer se poursuit chez TotalEnergies. La grève a été reconduite, vendredi 14 octobre en début d'après-midi, sur l'ensemble des sites du pétrolier, a annoncé Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. Le syndicat n'est pas signataire d'un accord entre la direction et les deux organisations majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT.

Le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi soir dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe à La Mède, à Feyzin, à Flandres, à Donges et, juqu'à mardi à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, a précisé Eric Sellini.

La CGT espère "la généralisation du mouvement"

A l'issue de négociations durant la nuit, un compromis a été scellé vendredi à la mi-journée entre la direction de TotalEnergies, la CFDT et la CFE-CGC, qui représentent 56% des syndiqués à eux deux. L'accord porte sur une augmentation pour 2023 de 7% dès novembre (dont 5% garantis pour les non-cadres) et 3 000 à 6 000 euros de prime.

La CGT réclame pour sa part une hausse de 10%, correspondant à "l'inflation, plus le partage des richesses, puisque Total se porte bien et que les actionnaires ont été servis depuis longtemps", a rappelé sur france info vendredi Philippe Martinez, le numéro un du syndicat.

L'accord "ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des grévistes", a prévenu Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme TotalEnergies Normandie, espérant désormais "la généralisation du mouvement". Des appels à la "grève générale" ont été lancés, et mardi devrait être l'occasion d'une journée de grève nationale, des transports (SNCF, RATP, dockers) aux fonctionnaires, à la suite de l'appel de quatre syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et de plusieurs organisations de jeunesse.