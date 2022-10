Pénurie de carburant : la CGT adopte la stratégie du blocage

Philippe Martinez arpente les piquets de grève et les plateaux de télévision depuis plusieurs jours, défendant les blocages. Et pour cause : malgré l’attente, les automobilistes ne grognent pas au sujet de la grève. “On a l’impression que les Français ont un regard sympathique sur la grève. Les ingrédients sont là pour que le mouvement prenne”, déclare un cadre de la CGT. Un dirigeant de la majorité dit comprendre la CGT, “qui a raison de pousser son avantage”.

Le blocage pourrait s’étendre à d’autres secteurs

Le patron de la CGT rejette toujours la proposition d’augmentation de 7% de TotalEnergies. Une ligne trop dure pour certains syndicats réformistes, quand d’autres y voient la proximité du congrès de la CGT dans quelques mois, où Philippe Martinez sera attendu au tournant. Un cadre d’un syndicat concurrent explique même qu’il “est pris au piège par ses fédérations les plus dures”

Le mouvement pourrait s’étendre à d’autres secteurs, et des politiques à gauche le reprennent déjà. Le gouvernement ne semble pas craindre un nouveau mouvement à l’image de celui des gilets jaunes. Selon un proche du président, “les Français n’ont pas la tête à ça”.