Pénurie de carburant : est-il possible de justifier son absence au travail en raison d'un réservoir à sec ?

Les Français qui n'ont plus d'essence dans leur véhicule pourraient être dans l'incapacité de se rendre sur leur lieu de travail. La journaliste Sophie Lanson, présente sur le plateau du 19/20, lundi 10 octobre, explique les solutions qui existent pour justifier leur absence.

En raison de la pénurie de carburant, de nombreux Français se demandent comment se rendre au travail depuis plusieurs jours. Que risquent les salariés qui n'ont plus d'essence et qui ne vont pas travailler ? "Le code du travail ne précise rien sur le sujet. Seul le 'cas de force majeure' peut éventuellement permettre de suspendre un contrat de travail sans aucune sanction, mais dans ce cas-là, il faut que le salarié prouve que le manque de carburant est insurmontable, et donc qu'il n'a pas accès à des transports en commun ou à du covoiturage", explique la journaliste Sophie Lanson, présente sur le plateau du 19/20, lundi 10 octobre.

Prendre des photos pour prouver ses difficultés

De plus, "il faut aussi que l'événement soit imprévisible, ce qui n'est pas le cas pour le carburant puisque tout le monde le sait depuis plusieurs jours", ajoute la journaliste. Que peut faire le salarié s'il se retrouve malgré tout en difficulté pour faire le plein ? "Il peut prévenir en amont son employeur, prendre des photos de sa jauge et des stations-service fermées autour de chez lui", poursuit Sophie Lanson, qui précise que le patron aura le mot final. En revanche, si le salarié est absent, ce dernier ne sera pas payé, mais il pourra par exemple prendre des RTT ou des congés. Le télétravail reste aussi possible en cas "de circonstances exceptionnelles" selon le code du travail.