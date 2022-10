Pénurie de carburant : des automobilistes vont faire leur plein en Italie

Pour trouver de l'essence face à la pénurie, jeudi 13 octobre, certains sont prêts à faire des kilomètres et à se rendre en Italie.

À Vintimille (Italie), jeudi 13 octobre, les voitures provenant des Alpes-Maritimes se multiplient. Les automobilistes viennent acheter du carburant en Italie et ce n’est pas la différence de prix qui les a poussés à franchir la frontière. "Il n’y en avait plus nulle part, on avait beau faire toutes les pompes, elles sont toutes fermées", explique un homme. Beaucoup de travailleurs sont venus car ils ont préféré faire un détour plutôt que de tenter chez eux.



Le bonheur des gérants italiens

D’autres en profitent pour faire du tourisme. Des amis niçois vont ainsi manger au restaurant mais auraient préféré éviter le déplacement. Les prix des pompes en Italie sont presque au même niveau qu’en France mais les clients ne regardent plus à la dépense. La crise fait en tout cas le bonheur des gérants de stations italiens. "C’est une bonne chose pour moi", se réjouit l'un d'entre eux. Attention toutefois, se faire servir à la pompe est payant en Italie et coûte près de 20 centimes par litre.