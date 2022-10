Pénurie de carburant : avec la menace des réquisitions, "le gouvernement jette de l’huile sur le feu", s'alarme la gauche

Élisabeth Borne a annoncé, mardi 11 octobre, lors des questions au gouvernement, avoir demandé aux préfets d'engager "la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts" d'Esso-ExxonMobil.

Et la gauche en est sûre, l’annonce de ces réquisitions, c’est le meilleur carburant pour la mobilisation. "Contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue", lance la députée Insoumise Mathilde Panot.

CARBURANTS : LE CHAOS, C'EST VOUS !



Taxe superprofits, augmentation des salaires... Les salariés réclament par la lutte ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-grévistes !



Le 16 octobre, faisons le plein dans la rue !#penuriecarburant pic.twitter.com/2h6fnV61PQ — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 11, 2022

Marche contre la vie chère dimanche 16 octobre à l’appel des Insoumis, piquets de grève, manifestations devant les préfectures… Tous les moyens sont bons pour répondre, estiment le leader du parti communiste. "On a un gouvernement qui jette de l’huile sur le feu, qui ne prend pas les salariés au sérieux, qui n’entend pas la colère qui couve", déplore Fabien Roussel.

"La colère est là, palpable. Si le gouvernement utilise la réquisition, ça risque de faire pire que mieux, ça risque d’embraser le pays." Fabien Roussel, leader du PC à franceinfo

"Ça risque de pousser d’autres syndicats, d’autres entreprises, d’autres salariés à se mettre en grève tout simplement", explicite le patron du Parti communiste.

Alors plus que de forcer les grévistes à retourner travailler, l’annonce de ces réquisitions peut-elle faire dégénérer le mouvement ? Le député Nupes Arthur Delaporte accuse le gouvernement de jouer les pompiers pyromanes. "Élisabeth Borne joue avec le feu et surtout avec le carburant. Nous pensions qu’une issue par le dialogue était possible. Maintenant s’il faut réquisitionner, c’est uniquement pour accompagner les pompiers, les militaires, la police, pas pour briser une grève qui, à notre sens, est totalement légitime", appuie Arthur Delaporte. "Cette crise, on ne l’a pas vu venir", s’inquiète un conseiller de l’exécutif, qui espère désormais que l’opinion bascule de son côté.