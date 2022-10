Infographies Pénurie de carburant : l'approvisionnement des stations-service s'est-il vraiment amélioré ?

La grève des salariés de TotalEnergies dure depuis un mois et, avec elle, la pénurie de carburant. La raffinerie de Gonfreville (Seine-Maritime) et le dépôt de Feyzin (Rhône) étaient, jeudi 27 octobre, les deux derniers sites où les grévistes poursuivent le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre. En pleines vacances de la Toussaint, des automobilistes peinent encore à trouver de l'essence et des files d'attente continuent de s'allonger à l'entrée de certaines stations-service. Franceinfo a cherché à savoir, en analysant les données officielles (lire la méthodologie à la fin de l'article), quel était le pourcentage de points de vente qui rencontraient encore des difficultés d'approvisionnement ; où ils se trouvaient sur le territoire hexagonal ; et si la situation avait des chances de s'améliorer rapidement.

Près de 20% des stations-service encore en rupture en milieu de semaine

De plus en plus de stations-service sont désormais réapprovisionnées en carburant, mais la situation n'est toujours pas revenue à son état d'avant-crise. C'est ce que révèle l'analyse des informations remontées par les gérants de stations-service, publiées par le gouvernement sur le site prix-carburants.gouv.fr.

Ces chiffres montrent que 18,8% des stations-service de France hexagonale étaient toujours en rupture de diesel, d'essence ou des deux carburants à la fois, mercredi 26 octobre. Ces difficultés se concentrent à présent surtout sur l'essence puisque 80% de ces stations-service en difficulté étaient à sec de sans-plomb (SP98, SP95 et E10).

Avant le début des premières grèves dans les raffineries d'Esso-ExxonMobil, le 20 septembre, il y avait entre 5 et 10% des points de vente en rupture d'au moins un carburant, selon les jours. Il s'agissait alors essentiellement de stations de TotalEnergies, victimes du succès de la réduction de 20 centimes appliquée par le géant pétrolier français depuis le 1er septembre.

Près de sept stations-service sur dix en rupture dans la métropole du Grand Paris

L'analyse de la répartition géographique des ruptures en carburant montre que c'est en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes que la situation reste la plus tendue. Dans la métropole du Grand Paris, 68,6% des stations-service étaient en rupture d'au moins un carburant, mercredi 26 octobre. Parmi les autres territoires les plus en difficulté, hors Ile-de-France, figurent notamment les départements du Puy-de-Dôme (47,5% de rupture) et de l'Ain (45,5%).

Des améliorations promises par les pétroliers "d'ici ce week-end"

"Nous n'avions pas vu venir les tensions de cette semaine", reconnaît auprès de franceinfo Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip). "Elles sont très localisées et quasiment exclusivement liées au sans-plomb, souligne-t-il. Il n'y a pas, ou très peu, d'importations d'essence, contrairement au diesel. Tout ce que nous consommons est produit par nos raffineries."

Le président de l'Ufip assure cependant que les ruptures d'approvisionnement qui ont encore persisté cette semaine devraient être bientôt résolues. "Les tensions particulières vont disparaître sous quelques jours. L'amélioration devrait se voir d'ici ce week-end", promet Olivier Gantois. Entre les blocages qui persistent à la raffinerie de Gonfreville et au dépôt de Feyzin, et le temps nécessaire au redémarrage des raffineries où les grèves ont été levées, le président de l'Ufip considère qu'il faudra "encore plus d'une semaine pour retrouver une situation normale".

Méthodologie

Les taux de rupture en carburant sont calculés par franceinfo à partir des informations remontées par les gérants des stations-service auprès du gouvernement et publiées sur le site prix-carburants.gouv.fr. La déclaration des prix à la pompe est en théorie obligatoire pour tout gérant d'un point de vente qui distribue plus de 500 mètres cubes de carburant. Mais, dans les faits, les informations de cette base de données ne sont pas toujours à jour. Aussi, franceinfo n'a retenu que les déclarations de ruptures de stocks des stations-service dont les dernières mises à jour tarifaires remontaient au plus tard au 1er septembre.

Ce travail de tri a permis d'isoler un échantillon de 9 564 stations qui ont ensuite été regroupées par communautés d'agglomération (communautés de communes, métropoles). Des pourcentages de rupture ont ensuite été calculés, en considérant une station en rupture dès qu'elle se déclare à court de diesel, de sans-plomb ou des deux carburants le même jour. Lorsqu'une communauté d'agglomération compte moins de trois stations issues de notre échantillon, alors un taux de rupture calculé à l'échelle départementale remplace la valeur affichée.