Grève : après la CGT, plusieurs autres syndicats appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle mardi 18 octobre

L'appel de la CGT pour "généraliser les grèves" suivi par d'autres syndicats et organisations. Après la CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne ont appelé à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi 18 octobre, selon un communiqué publié jeudi.

Les salariés sont appelés à se mobiliser "pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève", après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière afin de permettre la distribution de carburant, selon ce texte. Les signataires du communiqué dénoncent une "situation de blocage patronale" dans l'industrie pétrolière, et des réquisitions qui constituent "une atteinte inacceptable au droit constitutionnel de grève et aux libertés fondamentales".

La SNCF et la RATP notamment concernées

Le leader de la CGT, Philippe Martinez, avait proposé jeudi sur BFMTV "un nouvel appel à grèves et manifestations dans toutes les entreprises, publiques comme privées", "dès la semaine prochaine". Le syndicaliste accusait le gouvernement de "mettre le feu aux poudres", en enclenchant des réquisitions à TotalEnergies et Esso-ExxonMobil.

La SNCF et la RATP seront notamment touchées par la grève, en parallèle d'un mouvement existant dans des centrales nucléaires. Le premier syndicat de la fonction publique, l'UFSE-CGT, a également appelé à la grève mardi. Des préavis ont été déposés pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.