DIRECT. Pénurie de carburant : un compromis en vue avec des syndicats majoritaires chez TotalEnergies, sans la CGT

: La CGT, quant à elle, avait quitté les négociations, vers 2 heures du matin. "Les propositions qui sont sur la table sont largement insuffisantes", a notamment déclaré Alexis Antonioli, secrétaire général CGT du groupe en Normandie. Un possible accord – entre la direction, la CFDT et la CFE-CGC – "ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des grévistes", a-t-il ajouté.

: "On a soumis un accord pour signature avant midi", a confirmé le groupe TotalEnergies. "L'équipe de négociation CFDT donne un avis favorable aux mesures qui sont sur la table", a déclaré Geoffrey Caillon, coordinateur CFDT. L'avis est également "plutôt favorable" à la CFE-CGC, selon son coordinateur Dominique Convert.

: Les représentants des syndicats CFDT et CFE-CGC sont finalement sortis vers 3h30 du siège de TotalEnergies. Ils sont favorables à une nouvelle proposition de la direction, qui comprend, selon eux, 7% d'augmentation de salaire et 3 000 à 6 000 euros de prime. Chaque syndicat va désormais consulter ses adhérents pour décider de signer, ou non, l'offre, avant ce midi.

: La pénurie de carburant, bien entendu, est en une sur la plupart des quotidiens régionaux. Elle "donne des sueurs froides aux professionnels, pour qui la voiture est un outil de travail indispensable", écrit L'Alsace.







: "L'essence fait tache d'huile", titre ce matin Libération. Alors que la grève se poursuit dans plusieurs raffineries, d'autres secteurs ont annoncé à leur tour des mouvements sociaux (transport, énergie, industrie...). Plusieurs syndicats ont appelé à une journée de mobilisation interprofessionnelle, mardi prochain.







Après la CGT, plusieurs autres syndicats, dont FO, Solidaires et FSU, appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi 18 octobre après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière.



A l'issue d'un vif débat, l'Assemblée nationale a rejeté des amendements LR controversés qui visaient les actions d'"agribashing" d'associations militantes comme L214 et ses vidéos chocs sur les pratiques dans les abattoirs.



La commission parlementaire, qui enquête sur le rôle de Donald Trump dans l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, a voté à l'unanimité pour citer l'ancien président à comparaître devant ses membres.