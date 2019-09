Paris : six lignes de métro et trois lignes de tram resteront ouvertes dans la nuit de samedi à dimanche

Ile de France Mobilités va tester l'ouverture du réseau de transport les nuits de samedi à dimanche une fois par mois.

Après la galère de vendredi, place à des métros toute la nuit ! La fin de la grève à la RATP coïncide, samedi 14 septembre, avec l'ouverture de six lignes de métro, trois lignes de tramways et quarante-cinq lignes de bus toute la nuit. Il s'agit d'une première si l'on n'excepte les nuits du 31 décembre et de la Fête de la musique.

"Pour redonner l'envie aux Franciliens de sortir le soir à Paris et en proche couronne, Ile de France Mobilités a décidé de tester l'ouverture du réseau de transport la nuit du samedi au dimanche une fois par mois", explique dans un communiqué Ile-de-France Mobilités. Concrètement, il y aura six samedis d'ouverture, de septembre 2019 à mars 2020. Selon Le Parisien, "un bilan sera ensuite dressé en avril, pour savoir s'il faut étendre et pérenniser le dispositif".