Paris : le réseau des bus profondément modifié à partir de samedi

Pour ses concepteurs, l'objectif est d'améliorer la qualité de service avec des bus plus fréquents, plus ponctuels et mieux répartis sur le territoire.

Un vrai "big bang". Le réseau des bus de Paris, qui n'avait quasiment pas bougé depuis les années 1950, va être profondément modifié samedi 20 avril, pour mieux coller aux réalités du terrain et faciliter les relations avec des communes voisines.

L'objectif de ce changement est d'améliorer la qualité de service avec des bus plus fréquents, plus ponctuels, mieux répartis sur le territoire, à travers un réseau plus lisible, selon ses concepteurs qui le préparent depuis trois ans; Ile-de-France Mobilités (IDFM), la RATP et la mairie de Paris.

Quarante millions d'euros de plus par an

Des arrondissements périphériques comme le 19e et le 20e vont être mieux desservis et quelques liaisons nouvelles permettront d'aller directement en proche banlieue, tandis que des doublons relativement peu fréquentés seront supprimés au cœur de la capitale. L'amélioration de la desserte du bois de Boulogne est annoncée pour l'automne.

Dans le détail, 3 lignes vont disparaître (les 53, 65 et 81), 5 nouveaux numéros vont faire leur apparition (les 25, 45, 59, 71 et 77) et 42 itinéraires vont être modifiés. Seules 19 lignes restent inchangées. Le site internet www.nouveaureseaubusparisien.fr donne tous les détails pratiques.

Pour IDFM, le nouveau réseau va coûter quelque 40 millions d'euros de plus par an, l'offre étant augmentée de 13%. S'ajoutent l'achat de 110 nouveaux autobus et quelque 10 millions de travaux de voirie, et aussi l'adaptation des arrêts et des systèmes d'information. La RATP a recruté 700 nouveaux conducteurs pour l'occasion.