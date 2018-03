Orne : le succès de l'autopartage à la campagne

En plein cœur du bocage normand, Stéphanie se rend régulièrement au travail en empruntant l'un des quatre véhicules électriques proposés par la mairie. L'association dans laquelle travaille n'avait pas les moyens de lui financer un véhicule de fonction. À huit euros la journée, le tarif est très attractif. Pour emprunter le véhicule, il lui suffit de réserver auprès de la médiathèque où est géré le service et rentrer un code reçu par SMS.

Bientôt deux nouveaux véhicules

À Tinchebray, le dispositif fonctionne depuis quatre ans. "On a aussi des voitures qui sont en location à Vire (Calvados). C'est un système qui est en train de prendre un peu partout dans les territoires ruraux", se réjouit Jérome Nury, député de l'Orne et ancien maire, créateur de ce service d'autopartage. Victime de son succès, à la réservation, les places sont rares. Tinchebray va devoir agrandir son parc et passer à six véhicules électriques.

