L'auteur de ce tweet, "liké" près de 17 000 fois en deux jours, reconnaît lui-même que son message est faux. Il montre en réalité des centres commerciaux abandonnés à Bangkok et à San Diego.

Des escalators délabrés dans un paysage apocalyptique, des puits de lumière donnant sur un étage transformé en aquarium... Les images publiées sur Twitter, mardi 7 mai, par le compte @BB27000, qui se présente comme un conducteur de TER, donnent très envie d'explorer ces lieux étonnants. D'autant que, selon lui, ils sont situés à Paris : "Un jour je vous parlerai de la gare fantôme de Montparnasse 3ème sous sol (sous le métro), et du projet de RER F", écrit-il. Deux jours plus tard, près de 17 000 personnes ont "aimé" son tweet. Qui est pourtant faux.

Un jour je vous parlerais de la gare fantôme de Montparnasse 3ème sous sol (sous le métro), et du projet de RER F. pic.twitter.com/bnssyoRPMV — BB27000 (@BB27000) 7 mai 2019

Chercher ces images dans un moteur de recherche suffit pour constater que ces photos ont déjà été maintes fois postées sur internet et ont été prises très loin de la capitale. Les deux premiers clichés montrent le New World, un ancien centre commercial de Bangkok (Thaïlande), abandonné dans les années 1990 après un incendie, et dont le rez-de-chaussée est aujourd'hui inondé et peuplé de carpes. Le premier cliché semble avoir été posté pour la première fois en 2011 par un utilisateur de Flickr, et le second en 2017 par une photographe, Olga Saliy, sur son blog.

Le troisième cliché semble avoir été publié sur Instagram (une capture d'écran apparaît sur le site du quotidien américain New Haven Register) par un compte devenu privé depuis. Il est parfois présenté comme ayant été pris au Hawthorne Plaza, un autre centre commercial fantôme, cette fois à San Diego, en Californie.

Et son tunnel pré-percé jamais fini devant relier le réseau Montparnasse au Musée du Louvre. pic.twitter.com/wQcKDX0ZNK — BB27000 (@BB27000) 7 mai 2019

Dans un autre message, le même auteur présente un "tunnel pré-percé jamais fini devant relier le réseau Montparnasse au Musée du Louvre", mais présente en réalité une photo prise en 2013 d'un tunnel en construction à New York, et une autre de l'artiste Logan Hicks (selon le site Fast Company) qui a bien été réalisée à Paris, mais dont la localisation n'est pas connue.

"Je ne veux piéger personne, juste faire une bonne blague"

Dans ses réponses aux internautes qui l'interrogeaient, @BB27000 a lui-même reconnu que ces images ne montraient pas de gare "fantôme" parisienne, ni l'ébauche d'un RER F, un projet qui a bien existé mais n'a jamais été réalisé, comme il le détaille dans une autre série de tweets, bien plus factuelle cette fois-ci.

Comme promis un double tread sur le RER F et une gare souterraine abandonnée.#2en1 pic.twitter.com/ZhZwc0eCdl — BB27000 (@BB27000) 8 mai 2019

Contacté par franceinfo, cet internaute assume. "Mon compte Twitter est un compte sérieux et aussi humoristique", explique-t-il. Les anecdotes qu'il raconte sur son quotidien de conducteur "sont vraies", assure-t-il, mais son tweet de mardi était une de ses "blagues potaches" et il ne pensait pas qu'il serait aussi largement partagé.

"Je ne veux piéger personne par méchanceté ou ignorance. Juste faire une bonne blague", assure @BB27000, qui s'étonne également que "les gens gobent tout et ne vérifient rien". Il plaide aussi une volonté pédagogique sur la nécessité de ne pas croire tout ce qu'on lit sur internet. Rien ne dit combien de ceux qui ont partagé ses photos ont compris qu'il s'agissait d'un canular assumé, mais il a renoncé à poster une mise au point : "Si je fais un tweet explicatif, combien d’entre eux le liront ?"