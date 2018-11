VIDEO. Bonne nouvelle pour les automobilistes : le prix des carburants repart à la baisse

Malgré les hausses de taxes, le prix du pétrole repart à la baisse. Dans cette station-service, cela se voit tout de suite. Il y a trois semaines, le sans-plomb 95 coûtait 1,62 € le litre, il est aujourd'hui à 1,68 €. Pourtant, à la pompe, les automobilistes restent sceptiques. "Les pleins coûtent de plus en plus cher depuis des années, alors il y a peut-être des petites fluctuations par moment, mais, sur le long terme, c'est une augmentation régulière", répond un des automobilistes.

Un prix du baril de pétrole qui risque d'augmenter

Au niveau national aussi, les prix sont à la baisse. En moyenne, moins 0,6% pour le sans-plomb 95, et moins 0,4% pour le sans-plomb E10, seul le gazole augmente de 0,3%. Une des raisons de cette baisse vient de la chute du baril de pétrole, à la suite d'une détente avec l'Iran et de l'annonce par l'Arabie saoudite d'un surplus de production. "Malgré tout, sur l'année 2019, on est plutôt sur un prix de baril de pétrole qui va augmenter", analyse Christopher Dembik.

Le JT

Les autres sujets du JT