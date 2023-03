Grève contre la réforme des retraites : l'Aviation civile demande de nouvelles annulations de vols jeudi et vendredi

Ces mesures préventives concerneront jeudi 20% des mouvements à Orly, Marseille et Toulouse.

La Direction générale de l'aviation civile a une nouvelle fois demandé, mardi 28 mars, aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leurs vols jeudi et vendredi, notamment à Paris-Orly, en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites.

>> Suivez en direct la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Ces mesures préventives, exigées par la DGAC pour les 11e et 12e journées consécutives, concerneront jeudi 20% des vols à Orly, Marseille et Toulouse, et vendredi 25% des vols à Orly ainsi que 20% de ceux des aéroports de Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, a précisé l'administration dans un communiqué.

De possibles retards et annulations

Pour mettre en adéquation les volumes de vols et le nombre de contrôleurs aériens à leur poste et éviter des perturbations encore plus importantes, la DGAC avait déjà demandé aux transporteurs de supprimer 20% de leurs vols à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux mardi, dixième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme, ainsi que mercredi.

Air France a prévu d'assurer mardi et mercredi "près de 8 vols sur 10 entre Paris-Orly et certains aéroports français", selon un porte-parole de la compagnie. En revanche, ni les vols long-courrier, ni ceux de et vers Paris-Charles de Gaulle ne sont affectés. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure, ont toutefois souligné la compagnie française et la DGAC.

Des répercussions en Europe

Au-delà des aéroports, les arrêts de travail des aiguilleurs du ciel touchent les Centres en route de la navigation aérienne (CRNA). Ces derniers gèrent les appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage, et qui transitent par l'espace aérien français.

Les grèves ont donc des répercussions sur l'ensemble du trafic européen. Ryanair a affirmé lundi que la grève des aiguilleurs du ciel français avait retardé plus d'un quart de l'ensemble de ses vols en Europe le week-end dernier et conduit à l'annulation de 230 trajets aériens, dénonçant des perturbations "inacceptables".

Mardi matin, les aéronefs empruntant les zones gérées par les CRNA de Marseille et Reims subissent des délais pouvant être "élevés", soit supérieurs à 45 minutes, selon l'organisme paneuropéen de surveillance du trafic aérien Eurocontrol.