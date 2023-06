Manifestation contre la LGV Lyon-Turin : après avoir été bloqué par les forces de l'ordre, le cortège va pouvoir continuer

Le cortège d'environ 3 000 manifestants, mobilisé contre la LGV Lyon-Turin a été bloqué par les forces de l'ordre, ce samedi après-midi. Depuis 15h, la tension monte entre forces de l'ordre et opposants au chantier.

Après s'est élancé de La Chapelle (Savoie) ce samedi aux alentours de 13h, le cortège de plusieurs milliers de manifestants contre la LGV Lyon-Turin est toujours bloqué par un cordon de forces de l'ordre sur la D1006 à hauteur de Saint-Rémy-de-Maurienne, selon la journaliste de Radio France sur place. D'après le ministère de l'Intérieur, il y a 3 000 manifestants. Ils se sont rapprochés des forces de l'ordre. A 15h, les manifestants et les gendarmes se font face et la tension monte, relate la journaliste.

Des députés parmi les manifestants

Des élus écologistes ont tenté de trouver un compromis avec les forces de l'ordre pour que le cortège puisse faire une boucle. Les forces de l'ordre ont refusé, mais leur ont proposé d'aller "tout droit". Ce qui ne convient pas aux manifestants. À 15h, de nombreux manifestants portent désormais des masques à gaz. Certains ont des cailloux dans les mains, précise la journaliste de Radio France.

Parmi les manifestants, se trouvent la députée LFI Mathilde Panot et la députée EELV d'Isère Cyrielle Chatelain. Cette dernière dénonce sur franceinfo "un projet inefficace, climaticide et destructeur". Cette nouvelle LGV et le tunnel dans laquelle elle doit passer vont selon elle "drainer l'eau" et "détruire 1 500 hectares de terres naturelles et agricoles".

Plus tôt ce samedi, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, a estimé sur franceinfo "à 2 000" le nombre de personnes présentes dans la vallée de la Maurienne (Savoie) pour participer à la manifestation. Le cortège a été interdit par la préfecture, en raison d'une "géographie très particulière avec des pentes abruptes et très peu de routes", justifie Camille Chaize. Au total, selon elle, 2 000 policiers et gendarmes sont déployés dans cette vallée frontalière de l'Italie.