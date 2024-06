Le train de nuit Paris-Berlin bientôt suspendu pendant deux mois et demi pour travaux

Inaugurée en décembre 2023, la ligne de train de nuit Paris-Berlin sera suspendue pendant deux mois et demi à compter du 12 août, en raison de travaux nécessaires sur plusieurs tronçons du parcours, en France et en Allemagne, a annoncé, jeudi 27 juin, la SNCF. "Afin d'éviter des annulations de trains conséquentes, des retards importants et d'autres désagréments pour nos clients, les partenaires de l'offre Nightjet [la marque commerciale de trains de nuit gérée par la compagnie autrichienne OBB] ont décidé de mettre en place une interruption temporaire" de plusieurs lignes de train de nuit, précise l'entreprise à l'AFP.

Les lignes de train de nuit Paris-Vienne et Bruxelles-Berlin sont également interrompues. Seule la ligne Vienne-Bruxelles fonctionnera "trois fois par semaine, comme prévu", précise l'OBB. Côté français, ce sont "d'importants travaux" sur le tronçon Epernay-Château-Thierry, à l'est de Paris, qui empêchent la bonne exploitation de la ligne, tandis qu'en Allemagne, la tenue de divers travaux dans le centre du pays "pourrait entraîner des déviations et des temps de trajet plus longs", explique la SNCF.

Les trains de nuit reprendront du service sur les lignes concernées le 28 octobre, selon la SNCF, qui précise qu'aucun billet "n'a été vendu sur cette période, donc il n'y a aucun client concerné par une annulation d'offre". Cette suspension survient quelques mois seulement après l'inauguration de la ligne de train de nuit entre Paris et Berlin, censée être un symbole de la relance du train de nuit à travers l'Europe.