Le "Pass rail" sera destiné à tous les voyageurs "quel que soit leur âge", affirme Clément Beaune

Le ministre délégué aux Transports précise que "l'Etat mettra à la poche, bien sûr" pour financer ce dispositif inspiré du modèle allemand.

Un dispositif "simple" autour d'un "prix unique pas cher", autour d'une cinquantaine d'euros par mois, a revendiqué Clément Beaune. Annoncé lundi 4 septembre par Emmanuel Macron, ce "Pass rail" est pensé, par le gouvernement, sur le modèle allemand. Le ministre des Transports affirme jeudi sur le plateau des 4 vérités, sur France 2, que ce Pass sera destiné à tous les passagers "quel que soit leur âge".

"L'Etat mettra à la poche, bien sûr" pour financer ce dispositif, a-t-il assuré. Les bénéficiaires pourront voyager en Intercités ou en TER de manière illimitée, et "si possible (...) avec les bus, les métros, les tramways dans les grandes villes", a précisé Clément Beaune. Depuis début mai, les usagers allemands peuvent voyager sur tous les réseaux urbains et dans les trains régionaux. La facture a été estimée à 3 milliards d'euros jusqu'en 2025, prise en charge à parité entre l'Etat fédéral et les Länder.

Chaque président de région française va être invité à discuter avec le ministre des Transports, ainsi qu'avec les présidents des métropoles et les maires des grandes villes. Clément Beaune a qualifié de "formidables" les initiatives déjà lancées en Occitanie et en Bretagne.