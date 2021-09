La plateforme FreeNow vient concurrencer Uber à Marseille, Lille et Toulouse

FreeNow, qui a absorbé l'ancienne plateforme française Kapten, concurrençait déjà Uber ou Bolt à Paris, Lyon, Nice et Bordeaux.

La plateforme de mobilité FreeNow a lancé jeudi 2 septembre son offre de VTC (voitures avec chauffeur) à Marseille, Lille et Toulouse, a annoncé le groupe européen, propriété de Daimler et BMW. FreeNow, qui a absorbé l'ancienne plateforme française Kapten, concurrençait déjà Uber ou Bolt à Paris, Lyon, Nice et Bordeaux.

FreeNow doit compter plus de 500 chauffeurs dans ces nouvelles villes d'ici la fin du mois, a précisé la plateforme dans un communiqué. Des tests ont été effectués cet été avec une centaine de chauffeurs partenaires dans chaque ville. Le groupe envisage d'y ajouter certains services de micromobilité via des partenaires, comme les trottinettes Tier ou les scooters Cooltra. FreeNow revendique 250 000 conducteurs partenaires dans 100 villes européennes.